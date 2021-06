Lavori di potenziamento idrico della rete idrica di Poviglio e Boretto

REGGIO EMILIA – Sono iniziati in questi giorni, importanti lavori di potenziamento e ammodernamento della rete di trasporto di acqua potabile a servizio dei territori comunali di Poviglio e di Boretto. I lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova condotta in acciaio del diametro di 250 mm per una lunghezza complessiva di circa 1.800 metri, per un importo complessivo di 400mila euro.

I lavori, che avranno una durata stimata di circa 16 settimane, una volta ultimati consentiranno un deciso miglioramento nella capacità di interconnessione delle reti acquedottistiche a servizio dei due comuni.