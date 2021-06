Cronaca

L’Arma dei carabinieri compie 207 anni foto

La cerimonia per la ricorrenza ha avuto luogo questa mattina, in forma ridotta, con la deposizione di una corona in memoria dei caduti nella caserma di Corso Cairoli. A seguire sono stati premiati i militari che si sono distinti in attività servizio.

Più informazioni su arma

arma carabinieri

carabinieri Reggio Emilia









REGGIO EMILIA – La cerimonia per commemorare i 207 anni di vita dell’Arma dei Carabinieri si è svolta a Reggio Emilia in forma ristretta, con la deposizione di una corona in memoria dei caduti, presso la lapide posta all’interno della Caserma in memoria del Carabiniere Medaglia D’Oro al Valor Militare Leone Carmana a cui è intitolato il Comando Provinciale dei Carabinieri reggiani. La deposizione, nel rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del coronavirus, è avvenuta da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia Colonnello Cristiano Desideri e del Prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli, alla presenza degli Ufficiali dipendenti dal Comando Provinciale e dell’organizzazione Forestale, dei delegati della rappresentanza Militare (Co.Ce.R.. e Co.Ba.R. rispettivamente Consiglio Centrale e di base della rappresentanza) e del Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.) Foto 3 di 4





Un momento di raccoglimento in memoria di tutti i caduti dell’Arma quello che ha visto la deposizione della Corona nella lapide del Carabiniere Medaglia D’’Oro al Valor Militare Leone Carmana, nato a Villaminozzo (RE) l’11.11.1983 e morto a Reggio Emilia il 10.02.1926, che ottenne l’alta onorificenza per l’eroico comportamento tenuto nell’adempimento del proprio dovere allorquando il 04 giugno del 1920, a guardia di una polveriera, benché ferito, scongiurò il tentativo criminoso di alcuni ribelli di impadronirsi della postazione. Successivamente a margine della cerimonia il Comandante Provinciale Col. Cristiano Desideri ha proceduto alle formali consegne delle ricompense ai militari in forza al Comando Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia distintisi in attività di servizio.

Più informazioni su arma

arma carabinieri

carabinieri Reggio Emilia