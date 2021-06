La grande estate di ripartenza de I Teatri: ecco gli spettacoli

REGGIO EMILIA – La Fondazione I Teatri propone un’estate di ripartenza, con 15 spettacoli che tra giugno e luglio si svolgeranno su tre distinti palcoscenici: due a cielo aperto – Chiostri di San Pietro e piazza Martiri del 7 luglio – e quello del Teatro Municipale Valli. Concerti di musica classica, concerti legati a musica e danza del Festival Aperto, con la collaborazione del Reggio Parma Festival, spettacoli di prosa, un musical, un’opera e uno speciale progetto con Arci sono gli ingredienti di questa programmazione del tutto straordinaria, che cerca di recuperare un po’di tempo perduto a causa dell’emergenza Covid.

Teatro Municipale Valli

Il pubblico degli appassionati del Musical potrà finalmente tornare al Valli a godersi Nine (18/19 giugno), spettacolo popolare e colto, americano e italianissimo, tratto dal capolavoro di Fellini 8 ½, con l’Orchestra Città di Ferrara, dal vivo, diretta da Valentino Corvino. Il maggiore dei Teatri della città accoglierà poi la compagnia del coreografo, danzatore e acrobata nigeriano Qudus Onikeku (23 giugno), con Re:incarnation uno spettacolo per 11 danzatori che ci restituirà il ritmo e le contaminazioni musicali della città di Lagos

Sempre al Valli, Ballo delle ingrate / Combattimento di Tancredi e Clorinda (6 e 8 luglio), di Claudio Monteverdi coprodotte con il Teatro Ponchielli di Cremona. Balletto semi drammatico l’uno, madrigale rappresentativo l’altro, vedranno Anagoor – tra le esperienze performative più interessanti e ricercate degli ultimi anni nel panorama italiano ed europeo – a curare impianto scenico e visivo, tra tecnologia e teatro; la parte musicale sarà de Il Pomo d’Oro, ensemble guidato da Francesco Corti.

Piazza Martiri del 7 luglio

Il palco che sarà allestito davanti al Teatro Valli è la novità nella novità dell’estate. Lo inaugura Cristina Zavalloni (13 luglio) con For the living, progetto realizzato con Jan Bang, con canzoni fra modern jazz, musica classica ed elettronica scandinava. Dalla collaborazione Festival Aperto e Arci Reggio nasce il progetto che mette al centro il concerto “E’ bello perdersi – Tour d’Italie” (15 luglio), con Extraliscio, “l’orchestra fuori moda” che nasce dall’incontro di Mirco Mariani e Moreno il Biondo, preceduto dalla proiezione del film di Elisabetta Sgarbi Extraliscio-Punk da Balera (14 luglio, Arena Estiva Stalloni).

In Intelletto d’amore- Dante e le donne (18 luglio), Lella Costa, diretta da Gabriele Vacis, fa parlare le donne di Dante, che si rivolgono direttamente al pubblico in toni confidenziali e da prospettive insolite. In A sud di bella ciao (21 luglio), direzione musicale di Riccardo Tesi, ancora una volta la musica popolare ci aiuta a capire e decifrare il presente. Una irresistibile celebrazione del suono e della vita sarà il concerto della Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini (24 luglio), diretta da Enrico Onofri, che eseguirà musiche di Haendel (Musica sull’acqua) e Beethoven (Sinfonia n.8). La John De Leo Grande Abarasse Orchestra (28 luglio), già programmata e saltata nell’ultimo festival Aperto, porta in piazza un ensemble di strumentisti ingegnosi e spericolati e una grande voce per canzoni che richiamano atmosfere classiche e contemporanee

Chiostri di San Pietro

I Chostri di San Pietro si confermano suggestiva cornice per una serie di proposte, realizzate in collaborazione con Restate e Fondazione Palazzo Magnani: per la grande musica, Mariangela Vacatello, pianoforte (24 giugno) tra Beethoven, Chopin, Liszt; i musicisti di Europa Galante (1 luglio) alla riscoperta di Boccherini; Francesca Dego, violino e Francesca Leonardi, pianoforte tra Mozart, Schumann, Stravinskij e Ravel. Un inno al teatro comico, con Vito mattatore, ne Il Borghese Gentiluomo (22 luglio) da Molière, prodotto da NoveTeatro con la regia di Gabriele Tesauri. Silvia Gribaudi chiude in bellezza (29 luglio) con Graces, elogio dell’imperfezione e dell’individualità, spettacolo vincitore del premio Danza&Danza 2019.

Nuove regole anticovid impongono che sia necessaria la prenotazione alla Biglietteria del Teatro Municipale Valli e su www.iteatri.re.it

In caso di maltempo, verificate le condizioni di montaggio al chiuso, la Fondazione I Teatri potrà spostare gli spettacoli all’interno del Teatro Valli. Sempre meglio seguire gli aggiornamenti sul sito e sui social della Fondazione.