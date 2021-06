La droga arriva con il corriere espresso, giovane arrestato

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Tra il caffè ricevuto nel pacco c’erano anche 3 chili e mezzo di droga: un operaio 27enne, Sergio Lombardo, è stato arrestato dai carabinieri di Castellarano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ieri pomeriggio quando, alla caserma dei carabinieri di Castellarano, si è presentato un corriere che ha raccontato che, da uno dei pacchi destinato a un giovane di Castellarano, fuoriuscivano dei chicchi di caffè.

Il corriere ha detto anche di aver verificato l’integrità del pacco e di aver sentito un odore sospetto. I militari, pensando che l’odore fosse da ricondurre alla presenza di marijuana dentro al pacco, hanno iniziato ad indagare. In particolare un militare in borghese, insieme al corriere, è andato a casa del destinatario, un 27enne del paese. Una volta ritirato il pacco il militare si è qualificato e, insieme ad altri colleghi di Castellarano e del nucleo operativo di Castelnovo Monti, presenti nei pressi, hanno invitato il giovane ad aprire il pacco scoprendone il contenuto.

All’apertura la scoperta: tra i chicchi di caffè contenuti all’interno c’erano anche 7 involucri termosaldati con dentro 3,6 chilogrammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare non ha portato al rinvenimento di altra droga. Alla luce di quanto accertato il 27enne è stato portato in caserma e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al giovane i militari hanno sequestrato l’ingente partita di droga appena ricevuta e un migliaio di euro trovati in sua disponibilità.

I carabinieri ora stanno indagando per cercare di risalire a chi abbia spedito lo stupefacente al giovane di Castellarano e i canali a cui era destinata.