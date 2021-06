Gattatico, auto contro palo della luce: grave un 36enne

GATTATICO (Reggio Emilia) – Finisce con l’auto contro un palo della luce, grave un 36enne. E’ successo ieri sera, verso le 22, a Gattatico in via Fratelli Gennaroni. L’uomo era alla guida di una Ford Fiesta e stava andando verso il centro della frazione di Praticello di Gattatico quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un lampione dell’illuminazione pubblica abbattendolo. Il 36enne è stato portato al Santa Maria Nuova in condizioni serie, anche se, al momento dell’intervento dei sanitari inviati dal 118, era cosciente. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Gattatico.