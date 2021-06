Furto in piazzale Europa, due nigeriani denunciati

REGGIO EMILIA – Due nigeriani di 29 e 31 anni, entrambi irregolari, sono stati denunciati con l’accusa di furto con destrezza dagli agenti del posto di polizia di via Turri insieme ai colleghi della squadra Volanti.

L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba di ieri quando gli agenti sono intervenuti in Piazzale Europa ed hanno trovato un uomo che era appena stato derubato del suo telefono cellulare. La vittima ha detto ai poliziotti che due uomini, poco prima, gli avevano sottratto il telefono e poi si erano allontanati.

La vittima aveva consegnato inoltre agli operatori un cappellino da baseball che uno dei rapinatori aveva smarrito mentre fuggiva e li aveva informati del fatto che i due si erano allontanati a bordo di una bicicletta bianca. I due nigeriani sono stati trovati, poco dopo, in via Agosti. Sono stati portati in questura e denunciati per furto con strappo.