Fotografia europea: tre giorni di mostre, incontri con l’artista, conferenze, eventi

REGGIO EMILIA – Dopo il risveglio della stagione espositiva reggiana con l’apertura delle oltre venti mostre del festival Fotografia Europea, tornano, ad animare la città anche i tre giorni di eventi dedicati all’arte fotografica con un programma pensato per alimentare un confronto culturale trasversale a partire dalla fotografia. Il weekend del 18, 19 e 20 giugno vedrà aggirarsi in città artisti, curatori, fotografi ed esperti del settore in talk, convegni, conferenze, workshop, visite guidate, book fair e presentazioni di libri.

Tre conferenze nel chiostro grande di San Pietro con Joan Fontcuberta, Alex Majoli e la mostra dedicata a Luigi Ghirri a Palazzo dei Musei; i talk con gli artisti – Antoine D’Agata, Sophie Whettnall, Vittorio Mortarotti e Anush Hanzehiam, David Jimenez e molti altri – che presenteranno il proprio progetto in mostra al festival; il convegno Rigenerazione urbana / rigenerazione umana al Teatro Cavallerizza, in cui urbanisti e architetti di fama internazionale come Mario Cucinella e Maurizio Carta si confroteranno con la visione artistica di fotografi come Vincenzo Castella e Michele Borzoni; gli eventi dedicati al progetto Giovane Fotografia Italiana ai Chiostri di San Domenico e i set fotografici a Palazzo dei Musei; le letture portfolio, le visite guidate e il mercato dedicato all’editoria indipendente.

PROGRAMMA EVENTI

Reggio Emilia

18-19-20 giugno 2021

EVENTI SU PRENOTAZIONE

VENERDÌ 18 GIUGNO

ore 18

Chiostri di San Pietro

VISITE GUIDATE

Visita guidata alle mostre dei Chiostri di San Pietro

4 € + biglietto valido su prenotazione: 0522 444446 info@palazzomagnani.it

ore 21.30

Chiostri di San Pietro

CONFERENZE

Joan Fontcuberta

Curiosa meravigliosa: condividere fotografia, costruire comunità

Saluto dell’Assessora alla Cultura Annalisa Rabitti

Introduce Giovanna Calvenzi

SABATO 19 GIUGNO

Teatro Cavallerizza

Rigenerazione urbana / rigenerazione umana

Convegno nell’ambito di “Reset. Sistema Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea”, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea

ore 11 – Nuovo paesaggio del lavoro

Il fotografo Michele Borzoni dialoga con Giovanna Calvenzi

ore 12 – Empatia Creativa

Lectio magistralis dell’Architetto Mario Cucinella

In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, 2 cfp

ore 11

Chiostri di San Pietro / Laboratorio Aperto Urbano

INCONTRA L’ARTISTA

Sophie Whettnall in dialogo con Carine Fol e Marina Dacci

ore 12

Chiostri di San Domenico

CONFERENZE

Da Reggio Emilia a Cortona. Sinergie per la Giovane Fotografia Italiana – Nuove prospettive di immaginazione

Intervengono Raffaella Curioni, Assessora a educazione e conoscenza; Silvia Bigi, Martina Zanin e Alisa Martynova, artiste; Antonio Carloni, direttore Cortona on the Move, Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, curatori di Giovane Fotografia Italiana ed un rappresentante ANCI

ore 15

Chiostri di San Pietro / Laboratorio Aperto Urbano

INCONTRA L’ARTISTA

Vittorio Mortarotti, Anush Hamzehian, David Jimenez

Modera Walter Guadagnini

ore 17

Chiostri di San Pietro / Laboratorio Aperto Urbano

INCONTRA L’ARTISTA

Antoine D’Agata, Yasmina Benabderrahmane

Modera Diane Dufour

ore 18

Chiostri di San Pietro

VISITE GUIDATA

Visita guidata alle mostre dei Chiostri di San Pietro

ore 18.30

Chiostri di San Pietro

CONFERENZE

Immagini di immagini. Luigi Ghirri, Paesaggi di Cartone

Joan Fontcuberta, Marina Caneve e Davide Trabucco dialogano con Michele Smargiassi

ore 19

Chiostri di San Domenico/ Chiostro piccolo

Orecchio del sabato 2021 Assembramenti di note

Franca Bacchelli: Gioco del doppio

Eleonora Fornetti e Sofia Caterina Parrinelli, pianoforte

musiche di R. Schumann

Promosso da Biblioteca “Armando Gentilucci” dell’Istituto Musicale di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”

ore 21.30

Chiostri di San Pietro

CONFERENZE

Alex Majoli presenta Opera aperta

Introduce Paolo Cantù

DOMENICA 20 GIUGNO

Teatro Cavallerizza

Rigenerazione urbana / rigenerazione umana

Convegno nell’ambito di “Reset. Sistema Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea”, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea

ore 11 – Città aumentate per il Neoantropocene

Lectio magistralis dell’Arch. Maurizio Carta

ore 12 – La natura come testo

Il fotografo Vincenzo Castella dialoga con Walter Guadagnini

In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, 2 cfp

ore 11

Chiostri di San Pietro / Laboratorio Aperto Urbano

INCONTRI CON GLI ARTISTI

Raymond Meeks in dialogo con Tim Clark

ore 11.00

Chiostri di San Domenico

VISITE GUIDATE

Visita guidata alla mostra GFI#08 Reconstruction con i curatori della mostra e gli artisti

Gratuita. Prenotazione obbligatoria su gfi.comune.re.it

ore 12

Chiostri di San Domenico / Sala delle Carrozze

PREMIAZIONE

Premio Giovane Fotografia Italiana #08

Intervengono Raffaella Curioni, Assessora a educazione e conoscenza e Annalisa Rabitti Assessora alla cultura; Luigi Ratclif, Segretario GAI – Associazione per il circuito dei giovani artisti italiani; la giuria composta da Diane Dufour, Arianna Rinaldo e Carlo Sala

ore 16

Chiostri di San Pietro / Laboratorio Aperto Urbano

INCONTRI CON GLI ARTISTI

Piergiorgio Casotti ed Emanuele Brutti in dialogo con Fiorenza Pinna