Fedora: il prestigioso premio vinto con il progetto commissionato/prodotto da Fondazione I Teatri, Collezione Maramotti e Max Mara

REGGIO EMILIA – La Visita, progetto di Peeping Tom, commissionato e prodotto da Fondazione I Teatri, in collaborazione con Collezione Maramotti e Max Mara, in partnership con Frans Brood Productions, Nexo+ e KMSKA-The Royal Museum of Fine Arts di Anversa, ha vinto il Fedora – Van Cleef & Arpels Prize for Ballet 2021.

La cerimonia virtuale si è svolta al Royal Theatre de La Monnaie / De Munt, alla presenza del presidente di Fedora, Jérôme-François Zieseniss, e dal Direttore generale del Teatro de La Monnaie/De Munt, Peter de Caluwe.

La giuria del Premio, presieduta da Nicolas Payne, direttore di Opera Europa era composta da: Ted Brandsen, (Dutch National Ballet), Aurélie Dupont (Dance Paris Opera Ballet), Laurent Hilaire (Stanislavskij Ballet), Sara-Nora Krysteva (Sofia National Opera and Ballet), Ingrid Lorentzen (Norwegian National Ballet), Benoit Swan Pouffer (Rambert)

“La Visita” è un progetto site specific che porterà la teatralità di Peeping Tom, la sua capacità di perturbare e il suo surrealismo dentro la Collezione Maramotti, una collezione d’arte contemporanea fondata dal marchio di moda Max Mara, che collabora dal 2009 con la Fondazione I Teatri per presentare performance site specific commissionate ad alcuni dei più significativi coreografi contemporanei.

Attraverso la relazione con le opere d’arte protagoniste della Collezione Peeping Tom porterà il pubblico in un mondo mentale parallelo, raffigurando ciò che solitamente resta nascosto.

La performance andrà in scena dal 4 al 7 novembre 2021 nell’ambito del Festival Aperto, dedicato alla musica, alla danza e alle arti performative contemporanee, che accoglierà anche Triptych (6 e 7 novembre Teatro Municipale Valli), una nuova trilogia che ci conduce dentro la visione iperrealistica e astratta della Compagnia Peeping Tom.