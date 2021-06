Cresce l’intesa tra Dott e IrenGO

REGGIO EMILIA – Dott (www.ridedott.com), startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana in sharing, rinnova l’intesa con il Gruppo Iren ed estende il servizio su nuove città, diventando di fatto il primo operatore a offrire un servizio di mezzi leggeri per l’ultimo miglio in condivisione davvero sostenibile e green al 100%.

La partnership con Iren (www.gruppoiren.it) nasce nel 2019 a Torino, prima città ad aver accolto i monopattini Dott, sulla base dei valori condivisi di sostenibilità, responsabilità e rispetto di alti standard qualitativi per poi estendersi nel 2020 anche al mercato romano con un’offerta di mobilità green anche nella Capitale in occasione del lancio GO National di Iren.

“Con Iren abbiamo lanciato con successo il nostro primo mercato italiano, quando la micromobilità nel nostro paese era agli albori e siamo davvero grati dell’opportunità offerta. – afferma Andrea Giaretta, Country General Manager per Dott Italia – Con oggi diamo seguito a una collaborazione solida e basata sulle migliori premesse per offrire ai cittadini un’alternativa per gli spostamenti brevi urbani davvero sostenibile.”

“Siamo molto soddisfatti della partnership con Dott, che è solida, oggi più che mai, grazie a questo nuovo, importante traguardo. – commenta Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato – è una collaborazione perfettamente coerente con il nostro posizionamento commerciale su orizzonte national e con il nostro DNA di azienda sostenibile: in tutte le città in cui Dott sarà presente, ci saremo noi a muovere la flotta di monopattini con la nostra energia 100% green, prodotta dagli impianti idroelettrici del gruppo Iren. In questo modo aiuteremo le persone a vivere la città muovendosi con maggiore rispetto per l’ambiente e in modo semplice, divertente e sicuro”.

Il modello operativo di Dott si distingue per gli alti standard qualitativi: monitoraggio, controllo e manutenzione dei veicoli vengono effettuati solo ed esclusivamente da personale interno puntualmente formato. L’approccio Dott arriva a creare possibilità lavorative nelle città in cui si opera in un contesto dinamico e di gran peso sociale come la mobilità sostenibile.

Alla qualità della gestione si aggiunge una spinta 100% green: a partire dal 2020 tutte le operazioni, le sedi e i magazzini di Dott sono alimentati esclusivamente con energia elettrica 100% green fornita da Iren. Un impegno reale e concreto per rivoluzionare il modo in cui le persone si muovono in città.

La mobilità sostenibile targata Dott powered by IrenGo é presente in sette città italiane: Torino, Collegno, Milano, Monza, Verona, Roma e Palermo.