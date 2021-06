Covid, il Comune revoca l’obbligo della mascherina in centro

REGGIO EMILIA – A seguito delle recenti disposizioni del governo sull’uso della mascherina all’aperto in zona bianca, è stata revocata l’ordinanza del sindaco di Reggio Emilia che imponeneva l’obbligo di indossarla nella zona di tutto il centro storico. Ci sono però alcune prescrizioni da osservare tra cui quella di portarla sempre con sè e indossarla in presenza di persone ammalate o immunodepresse, o in situazioni in cui, anche all’aperto, non è possibile garantire il distanziamento (file per l’attesa a un ingresso, code al mercato). C’è infine l’obbligo di indossare la mascherina su treni, autobus e taxi.