Covid, 2.079 nuovi casi e 88 morti in Italia: il tasso di positività resta all’1%

ROMA – Sono 2.079 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 205.335 tamponi effettuati (ieri erano stati 218.738, con 2.199 nuovi casi). Il tasso di positività è dunque stabile all’1%. Per quanto riguarda i morti, le vittime registrate sono 88, mentre 24 ore fa erano state 77. Continuano a calare i ricoveri: le terapie intensive per coronavirus in Italia sono 35 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Ora in tutto sono 626 quelle occupate. Sono invece in discesa di 229 i ricoveri nei reparti ordinari (fonte Dire).