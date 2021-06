Correggio, auto fuori strada: 50enne ferita

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Auto fuori strada, 50enne ferita. Intorno alle 4 di stamattina i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 chiamato dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via vecchia Canolo, a Canolo di Correggio, dove una donna alla guida di una Ford Focus, per cause ancora al vaglio dei militari, aveva perso il controllo del veicolo che si era ribaltato. E’ stata la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo, a chiamare il 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. La 50enne è stata estratta dalle lamiere ed è stata portata in ospedale: non è in pericolo di vita.