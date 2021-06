Il Covid non ferma la solidarietà, da domani torna la Grande Cena: stavolta è diffusa

REGGIO EMILIA – Il Covid 19 non fermerà la solidarietà. È la promessa e la sfida che Boorea, Arci e Auser hanno lanciato a novembre, quando, a causa della pandemia il tradizionale appuntamento con la Grande Cena è stato rinviato a data da destinarsi. In questi 7 mesi la caparbietà degli organizzatori – un mastice che unisce cooperazione, associazionismo e volontariato – ha generato un nuovo progetto che consente di ampliare la raccolta benefica in piena sicurezza.

Dal 23 al 27 giugno le “grandi cene” saranno 17, diffuse su 12 comuni e 3 province. Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Castellarano, Castelnovo nè Monti, Correggio, Campagnola, Luzzara, Poviglio, Taneto di Gattatico, saranno i luoghi in cui approderanno le grandi cene. 1800 i coperti che saranno allestiti da circa 300 volontari.

Circoli, centri sociali, bocciodromi, ostelli, arene e parchi, saranno i luoghi in cui vivrà la nuova edizione di questo eccezionale progetto di solidarietà che in 20 anni è stato in grado di raccogliere oltre 400mila euro destinati alle comunità emiliane e ai luoghi del pianeta che ne hanno più bisogno. Ancora una volta, la forza degli emiliani, la loro voglia di socialità e buon umore va a braccetto con la consapevolezza che insieme è possibile fare tanto proprio per chi ha meno.

I menù, possibili grazie a Opas, Cantine Riunite, Coop Alleanza 3.0 e Alcisa/GSI, storici partner della Grande Cena, saranno diversi in ognuna delle 17 cene e accanto a celebri chef come Fabrizio Albini, allievo di Gualtiero Marchesi, che curerà il menù della Grande Cena di Correggio, e come Giovanni Mandara, che all’arena Stalloni di via Samarotto unirà l’Emilia e la Costiera Amalfitana, ci saranno le insostituibili rezdore emiliane. In mezzo alle tante cene che saranno caratterizzate dai piatti tipici della tradizione emiliana, ci saranno anche le novità di una Cena brasiliana al Binario49 di via Turri a Reggio Emilia, che sarà preparata da Glauco Pastarini, chef di CIRFOOD, la cena a Lostello nel Parco della Cittadella di Parma e quella alla Trattoria Cooperativa Lupi di Piacenza.

Le prenotazioni sono già aperte e sul sito www.boorea.it si possono trovare tutti i dettagli per partecipare.

IL CALENDARIO DELLE GRANDI CENE

23 giugno

h 20 REGGIO EMILIA Centro Sociale Orologio ☏ 0522 304624 • 339 5929981

h 20 REGGIO EMILIA Centro sociale Rosta Nuova ☏ 0522 558766 • 347 9291465 • 348 7301151

h 20 POVIGLIO Circolo Arci Kaleidos ☏ 0522 969386

24 giugno

h 19.45 CORREGGIO Salone delle Feste ☏ 335 8051640 ✉ campani@boorea.it

h 20 BIBBIANO Parco Manara ☏ 351 9792918

25 giugno

h 19.45 REGGIO EMILIA Binario 49 ☏ 347 5889449 ✉ info@B49.it

h 19.45 PIACENZA Trattoria Lupi ☏ 348 8602624

h 20 REGGIO EMILIA Centro sociale La Mirandola ☏ 338 3871333 • 0522 307214

h 20 CADELBOSCO DI SOPRA Arena Spettacoli ☏ 347 8272002 • 348 6050668

h 20 CASTELLARANO Circolo Arci Castellarano ☏ 335 1838082 • 339 3691816

26 giugno

h 20 REGGIO EMILIA Centro sociale Foscato ☏ 338 3166981

h 20 TANETO DI GATTATICO Circolo Arci Manfredi ☏ 333 5425320 • 329 6875821

27 giugno

h 12.30 CAMPAGNOLA EMILIA Sala 2000 ☏ 348 2247981 • 349 5283060

h 12.30 CASTELNOVO NE’ MONTI Centro Sociale Insieme ☏ 347 8974780

h 12.30 LUZZARA Centro Sociale Luzzarese ☏ 0522 978251

h 18 REGGIO EMILIA Arena ex Stalloni e Chiostri di San Domenico ☏ 0522 392137 • arcire@arcire.it

h 19.30 PARMA Lostello, Parco della Cittadella ☏ 328 4756279 ✉ vorrei@lostello.com