Comunali, il centrodestra sceglie Enrico Michetti a Roma e Paolo Damilano a Torino

ROMA – Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria”. È il comunicato diffuso dal centrodestra al termine del vertice a Montecitorio, al quale hanno partecipato Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fdi), Antonio Tajani (Fi), Vittorio Sgarbi (Rinascimento) e Giovanni Toti (Coraggio Italia).

Per la Capitale il centrodestra ha quindi deciso di convergere sul professore e avvocato Enrico Michetti, sponsorizzato da Fratelli d’Italia. A Torino il candidato sindaco sarà invece Paolo Damilano, imprenditore del settore enogastronomico. Due candidature civiche, come avevano più volte ribadito i leader della coalizione, per provare a conquistare le due città che nel 2016 videro trionfare il Movimento 5 stelle (Fonte Dire).