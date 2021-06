Cgil, Davide Franco entra nella segreteria della Fiom

REGGIO EMILIA – Lo scorso 23 giugno l’assemblea generale della Fiom Cgil di Reggio Emilia, riunita in presenza all’Ostello della Ghiara, ha eletto Davide Franco come componente della segreteria provinciale della categoria. La proposta avanzata dal segretario generale, Simone Vecchi, è stata approvata da settantacinque membri su settantanove presenti ai lavori (sono centodiciotto i componenti dell’ Assemblea generale aventi diritto al voto).

I voti favorevoli sono stati settanta, due i contrari e tre gli astenuti. La nuova segreteria vede confermati nel ruolo svolto Simone Vecchi, Marco De Simone, Mariapia Cominci, Bernardo Cocuzzo, Marco Begnozzi e Marinella Severi.

Davide Franco ha iniziato la propria esperienza sindacale come delegato della Rsu Fiom in Bertolini Macchine Agricole, con una fusione della stessa in Emak da dicembre 2008. E’ entrato nella struttura Fiom nel novembre 2014 come funzionario sindacale.