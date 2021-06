Sangue sulle strade, secondo incidente mortale nel giro di 90 minuti

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Un venerdì di sangue sulle strade reggiane. Dopo l’incidente mortale di Quattro Castella, in cui è morto un motociclista, verso le 15, un altro centauro, un 27enne cavriaghese, Daniele Scalabrini, ha perso la vita questa volta a Cavriago.

Il secondo incidente mortale della giornata è avvenuto verso 16,30 all’incrocio fra via Roncaglio e via Nazario Sauro a Cavriago. Il motociclista si è scontrato contro un furgone Citroen Berlingo condotto da un 31enne reggiano per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Cavriago e Bibbiano. Sul posto sono arrivate le ambulanze da Cavriago e Montecchio.

I sanitari hanno provato a rianimare il ferito, ma per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il conducente del furgone è stato trasportato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Cavriago, supportati dai colleghi di Bibbiano.