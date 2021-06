Carpineti, motociclista morto in un incidente stradale

CARPINETI (Reggio Emilia) – Un motociclista 38enne di Quattro Castella, Roberto Colosimo, è morto in un incidente stradale che è avvenuto oggi, verso le 11,15, a Cà del Merlo a un centinaio di metri dalla galleria che passa sotto Marola. Sembra che il centauro sia finito a terra cercando di evitare un’auto e abbia sbandato finendo contro il basamento in cemento di un cartello stradale. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari inviati dal 118 che hanno provato a rianimarlo per parecchi minuti, ma, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale che si occuperà dei rilievi e delle indagini. Colosimo, originario della Calabria, figlio di un carabiniere, era cresciuto a Ciro Marina, ma era originario di Cittanova (Reggio Calabria). Lascia la moglie e i figli.