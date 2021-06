BORETTO (Reggio Emilia) – Vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti a Boretto dove tre ragazzi si sono immersi per un bagno del Po. E’ successo intorno alle 13.40 in prossimità della spiaggia della bonifica Parmigiana Moglia: solo uno di loro è riuscito a riemergere. Gli altri due sono stati trascinati via dalla corrente. E’ stato chiamato sul posto anche l’elisoccorso che ha perlustrato la zona, ma non è riuscito a vedere i due bagnanti.

Foto 3 di 3