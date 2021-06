Baiso, Scandiano e Viano: lavori di manutenzione sulle rete idrica

REGGIO EMILIA – Lavori di manutenzione programmata in vista sulla rete idrica a Viano, Baiso e Scandiano: si procederà alla sostituzione di componenti danneggiati e alla manutenzione delle tubazioni sulla rete idrica in via Chiesa in comune di Viano nella serata di domani giovedì 10 giugno. L’ intervento iniziera’ alle 22 e terminera’ alle 5 del mattino del giorno 11 giugno, salvo imprevisti. Si potranno verificare quindi cali di pressione ed interruzioni per tutta la durata dei lavori nelle seguenti strade.

Comune di Baiso: Via Osteria Vecchia E Via Bosco Visignolo.

Comune di Viano: Via Corte, Via Felleghetti, Via Chiesa, Via Per San Romano, Via Ca Stradoni, Via Campo dell’Oppio, Via Minghetta, Via Ca de Pralzi, Via Ca de Pralzi di Sotto, Via Ca de Gatti, Via Borgonovi, Via Fagiano, Via Pambianco, Via Spesse, Via Serri.

Comune di Scandiano: Via Ca de Rossi, Via San Iorio, Via Colombaro, Via Braglia, Via della Riva, Via Casoletta del Priore.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.