Lungo Crostolo, in arrivo 11 nuove telecamere

REGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio Emilia risponde alla domanda di sicurezza dei cittadini nella zona del lungo Crostolo e del parco delle Caprette, dove la denuncia di essere state aggredite di alcune donne ha creato di recente un forte allarme sociale. A vigilare sul percorso ciclo-pedonale che costeggia il fiume, saranno ora 11 nuove telecamere ad alta risoluzione, finanziate dall’amministrazione con 30.000 euro. “Con questa operazione rafforziamo l’apparato di controllo e videosorveglianza della città sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo”, sottolinea il sindaco Luca Vecchi.

“Subito dopo gli episodi di tentato stupro che si sono verificati nella zona abbiamo fatto un incontro come comitato per ordine e sicurezza coordinato dal prefetto per valutare l’introduzione di telecamere sulla ciclopedonale del Crostolo, un intervento non semplice che completeremo nel corso dell’estate perché il tratto si estende per 15 chilometri”. L’intervento, aggiunge l’assesore a Sicurezza e Legalità Nicola Tria viene realizzato in tempi rapidi e oltre a permettere alle Forze dell’ordine di individuare comportamenti delittuosi, avrà un’importante funzione rassicurante”.

In dettaglio le nuove telecamere ad altissima risoluzione, collocate in punti chiave, garantiranno una vigilanza costante sugli accessi alla passeggiata e sui parchi che la affiancano. Gli apparecchi vanno ad incrementare l’ampia rete di videosorveglianza installata nel 2017 e composta da 428 telecamere ad altissima definizione collocate in centro storico, e nella zona stazione, oltre a 46 lettori di targhe installati sulle strade più trafficate.