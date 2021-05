Violenze e minacce alla mamma: denunciato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Violenze e minacce alla mamma: 34enne modenese residente a Quattro Castella denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, estorsione e sequestro di persona. Disposto per lui, dal tribunale di Reggio, anche il divieto di avvicinamento alla casa.

E’ emerso come la donna, dal 2020, era sottoposta a costanti vessazioni fisiche e morali da parte del figlio che la maltrattava con minacce di morte e la picchiava con calci, schiaffi, spinte contro il muro e con prese al collo cagionandole, in un caso, lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Sempre con violenza ha costretto la madre a provvedere al suo sostentamento facendole acquistare le sigarette e saldare i suoi debiti in un supermercato.

In un caso, culminato con l’intervento dei carabinieri di Quattro Castella che hanno liberato la donna, dopo averla percossa e minacciata di morte, l’aveva chiusa in casa sbarrando l’accesso con un divano.