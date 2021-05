Violate norme anti Covid, ristorante chiuso per 5 giorni

REGGIO EMILIA – La questura ha chiuso per cinque giorni il ristorante cinese Hamami in viale Montegrappa 25, dopo che gli agenti a bordo di una pattuglia della polizia, su segnalazione al 113 da parte di un cittadino, avevano constatato la presenza all’interno del locale di persone impegnate a consumare la cena in violazione delle misure previste per zona gialla. Gli agenti hanno anche sanzionato le persone presenti all’interno.