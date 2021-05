REGGIO EMILIA – Raid notturni ai danni delle auto parcheggiate nella zona sud della città in via Svevo (una laterale di via Manenti) e in via Reggiani (una laterale di via Settembrini). I ladri hanno colpito lunedì notte e ieri notte rubando parti elettriche ed elettroniche dalle auto dopo averle forzate. I danni, come si può vedere dalle foto, sono ingenti. I colpi messi a segno sono stati almeno quattro.

Foto 3 di 5