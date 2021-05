Vaccini, l’Italia in fila da Nord a Sud: somministrate 30 milioni di dosi

REGGIO EMILIA – In Italia sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, secondo l’ultimo aggiornamento del Commissariato per l’emergenza sul sito del Governo. La soglia è stata superata e dopo le ore 17 il numero esatto di inoculazioni registrate era di 30.158.028.

Un altro weekend ‘Open day’ per i vaccini, dalla no-stop della Campania ai deejay coinvolti in Alto Adige che hanno contribuito al ‘tutto esaurito’ delle prenotazioni, mentre si sfiora il nuovo record di somministrazioni in 24 ore, sopra quota 530 mila in tutto il Paese.