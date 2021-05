Vaccini, in maggio arriveranno 90mila dosi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Nel mese di maggio arriveranno oltre 90mila dosi di vaccino nella nostra provincia. Nel dettaglio 69.030 dosi di Pfizer-Biontech, 4.900 di Moderna, 17.200 di Astrazeneca e 1.200 di Johnson&Johnson: in totale 92.330 dosi.

Le dosi che arriveranno in Emilia-Romagna, entro il 27 maggio, secondo quanto comunica la Regione, saranno oltre un milione: questo consentirà di fare un ulteriore salto in avanti all’immunizzazione degli emiliano-romagnoli.

Dopo la distribuzione alle Aziende sanitarie, lo scorso 27 aprile, di 17mila dosi di Moderna e 9.600 di Astrazeneca e il 29 aprile, di 159.120 Pfizer-Biontech, per un totale quindi di 185.720 dosi negli ultimi tre giorni del mese, da ieri è iniziata la distribuzione di maggio, mese in cui sono previste 843.590 dosi dai quattro diversi produttori: 610.740 di Pfizer-Biontech, 150.600 di Astrazeneca, di recente rinominato Vaxzevria, 70.850 di Moderna e 11.400 di Johnson&Johnson, che a differenza degli altri vaccini richiede una sola dose per l’immunizzazione.

Afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini: “Confidando nel rispetto degli accordi di distribuzione questo piano di consegne ci permette di sfruttare appieno la capacità della macchina vaccinale e di far fare un ulteriore passo avanti, davvero significativo, alla campagna di immunizzazione: con queste consegne supereremo per la fine del mese i 2,5 milioni di dosi inoculate. Il Governo ci ha dato una tabella di marcia che abbiamo già dimostrato di saper rispettare, unica condizione indispensabile è appunto la fornitura del giusto quantitativo di dosi”.

