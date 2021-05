Vaccinazioni, da lunedì al via la fascia 40-49 anni

REGGIO EMILIA – Da lunedì 17 maggio, in Emilia-Romagna i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, potranno registrarsi on line per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito internet della Regione http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione.

La procedura è semplice: occorre selezionare la classe d’età interessata e compilare un modulo con i propri dati anagrafici. Tutti coloro che si registreranno verranno successivamente contattati con l’indicazione della data della somministrazione non appena saranno note le forniture vaccinali del mese di giugno. Nel frattempo, infatti, come da indicazioni ministeriali, le vaccinazioni devono procedere per le classi di età superiore e la popolazione fragile.

Nella nostra provincia la fascia di età 40-49 comprende 76.921 persone, di cui 15.417 già vaccinate. Si ricorda che è sempre possibile prenotare la vaccinazione per le fasce d’età aventi diritto, per cui è stata progressivamente aperta la prenotazione.

Tutte le informazioni sul sito www.ausl.re.it.