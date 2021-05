Va a mangiare una pizza e lascia la sorellina da sola in strada

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Va a mangiare una pizza insieme alla sorellina di tre anni, ma si disinteressa di lei e la lascia da sola in strada. La bimba, in lacrime, è stata trovata dai carabinieri ed è stata riaccompagnata a casa dove c’era la mamma che è stata denunciata per abbandono di minori.

E’ successo giovedì sera. La pattuglia dei carabinieri, impegnata in un normale servizio serale, ha notato per strada una bimba in lacrime. Si sono fermati per capire cosa stesse accadendo e si sono resi conto che la piccola era stata lasciata sola dalla sorella più grande, tredicenne, che stava comodamente mangiando una pizza in un locale nei pressi. Non solo.

I primi accertamenti eseguiti dai militari di S. Ilario hanno consentito di accertare che la sorella maggiore non avrebbe potuto trovarsi nel locale, perché sottoposta alla misura della permanenza in casa, disposta da qualche tempo nei suoi confronti dal tribunale dei Minorenni di Bologna. I carabinieri, quindi, una volta tranquillizzata la bimba, hanno provveduto ad accompagnare le due sorelle a casa affidandole alla mamma, peraltro anche lei in detenzione domiciliare nello stesso Comune.

Al termine della vicenda per la mamma si è profilata una denuncia per abbandono di minori mentre, per la sorella è scattata la segnalazione per l’inottemperanza agli obblighi imposti con la misura della permanenza in casa.