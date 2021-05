Usa il bancomat dell’amico e gli svuota il conto: denunciata

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Usa il bancomat dell’amico e gli svuota il conto: 55enne di Sassuolo denunciata dai carabinieri di Castellarano per ricettazione e indebito utilizzo di bancomat. L’indagata, entrata in possesso del bancomat dell’amico, un 58enne di Baiso, lo ha utilizzato effettuando una decina di prelievi e acquisti, tra febbraio 2021 e marzo 2021, negli sportelli Atm di Castellarano, Sassuolo e Toano e acquisti nei negozi di Casalgrande e Castellarano, per un totale di 7.444 euro.

Inizialmente il derubato accortosi dell’ammanco del bancomat si era presentato ai carabinieri della stazione di Castellarano denunciandone lo smarrimento. Poi aveva integrato la denuncia dato che aveva verificato, dall’analisi dell’estratto conto, che gli mancavano 7.444 euro. I militari sono risaliti a una 55enne di Sassuolo, amica della vittima, che peraltro era stata ospitata a casa dell’amico per alcuni giorni poco prima dell’indebito utilizzo del bancomat.

Sarebbe stata questa la circostanza in cui, stando alle ipotesi degli inquirenti, la donna si sarebbe impossessata del bancomat. Le prime conferme sono arrivate da uno dei negozi visitato dalla 55enne per fare shopping e, in particolare, da una commessa che conosceva la donna. Le prove della sua responsabilità sono però giunte dopo la perquisizione domiciliare, ieri mattina, nella casa della donna a Sassuolo. Lì i carabinieri hanno trovato e sequestrato due paia di scarpe acquistate in un negozio di Castellarano con il bancomat.