Teatro Valli, tornano le visite guidate agli spazi segreti

REGGIO EMILIA – La riapertura dei Teatri, oltre gli attesi spettacoli, porta con sé le altrettanto apprezzate visite guidate agli spazi segreti del Teatro Municipale Valli.

Il calendario del mese di maggio è il seguente: venerdì 7 maggio (ore 17, 17,30 e 18), martedì 11 maggio (ore 10,30 e 11), sabato 22 maggio e sabato 29 maggio sia alla mattina che al pomeriggio (ore 10, 10,30, 11, 15,30, 16, 16,30, 17, 17,30 e 18 ). Gli appuntamenti di 22 e 29 maggio rientrano nell’ambito dell’iniziativa Teatri Aperti di Visit Emilia.

Dalla sala di spettacolo, al Ridotto, passando per il palcoscenico scendendo fino alle viscere e salendo su, alle Sale dell’Astrolampo e dei Pittori, per un susseguirsi magico di emozioni.

Ad accompagnare i piccoli gruppi che partiranno per questo viaggio tra arte, storia e cultura, i dipendenti del teatro, che racconteranno il loro punto di vista, soffermandosi di quando in quando su esperienze, racconti e aneddoti.

In alcuni casi, a seconda degli spazi occupati per allestire e preparare gli spettacoli, i percorsi potrebbero cambiare, ma di certo il Valli riserva continue sorprese, ogni spazio ha una storia, un aneddoto, una leggenda. Visitarlo, ogni volta, è come scoprire un mondo nuovo.

Le visite, per questioni di sicurezza, sono consentite ai bambini a partire dagli 8 anni. Nel percorso sono presenti scale, camminamenti stretti e barriere architettoniche (trattandosi di spazi normalmente interdetti al pubblico).

I biglietti sono acquistabili online oppure alla biglietteria al costo di 5 euro.

ORARIO BIGLIETTERIA

Mattina: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 12.30

Pomeriggio: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00

Info telefoniche e prenotazioni: lunedi 9.00 – 13.00 al 0522/458854