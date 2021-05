Silvia Romano si è sposata a Campegine con un amico d’infanzia

CAMPEGINE (Reggio Emilia) – Si è sposata nell’ottobre scorso a Campegine, con rito islamico, Silvia Romano, la 26enne cooperante milanese che era stata rapita in Kenya, dove si trovava per un progetto di volontariato, nel novembre del 2018 e poi rilasciata nel maggio del 2020 in Somalia. A darne notizia è La Stampa.

Silvia Aisha Romano, questo il nome che ha scelto la giovane dopo essersi convertita all’Islam, è convolata a nozze con un suo amico di infanzia, Paolo, coetaneo di origini sarde che viveva a Campegine. Il giovane si è convertito per seguire la fede della ragazza. Un matrimonio celebrato fra pochi intimi. La coppia attualmente vive in un paese alle porte di Milano dove Silvia insegna lingue straniere in una scuola per adulti.