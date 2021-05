Si fingono medici per derubare un anziano

REGGIO EMILIA – Si spacciano per medici per cercare di derubare un anziano. I due, che sono fuggiti senza riuscire a rubare la catenina d’oro indossata dall’85enne, sono ricercati dai carabinieri reggiani. E’ successo ieri in via Kennedy. Due ventenni hanno iniziato a parlare con l’anziano e hanno detto di essere medici che dovevano verificare se, in seguito al vaccino fatto per prevenire il coronavirus, avesse avuto effetti collaterali del tipo embolie ed altri sintomi.

Quindi lo hanno invitato a mostrare il braccio sul quale era stato eseguito il vaccino. In questo contesto uno dei due, mentre l’anziano era affacciato alla finestra, ha cercato di strappargli dal collo la collanina in oro, ma l’anziano è riuscito a riprenderla dalle mani del malvivente e i due sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che ora stanno cercando i due malviventi. L’85enne non è stato ferito.