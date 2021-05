Scomparsa Saman Abbas, sit in a Novellara

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Il Comune di Novellara ha organizzato per domani sera (alle 21) un sit in in piazza Unità d’Italia, in segno di “solidarietà e speranza” per Saman Abbas, la ragazza 18enne di origine pakistana scomparsa da quasi un mese che non voleva per marito il cugino imposto dalla famiglia e per cui la Procura di Reggio ha aperto una indagine anche per omicidio. A tutti i partecipanti l’amministrazione chiede “di portare una torcia per illuminare il buio”.