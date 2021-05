Scandiano, auto contro un cancello: tre giovani feriti

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Perde il controllo dell’auto e finisce contro un cancello. E’ successo stanotte alle 4 in via per Casalgrande ad Arceto di Scandiano. Un 25enne alla guida della sua Bmw serie 1, stava percorrendo la via quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un cancello. Oltre a lui in macchina c’erano altri tre giovani: i tre amici sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori inviati dal 118: non sono in pericolo di vita. Su posto i carabinieri della tenenza di Scandiano per i rilievi di legge.