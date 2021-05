San Maurizio, auto contro camion: muore un 22enne

REGGIO EMILIA – Un pasticcere di 22 anni, Luigi Vista, residente a Reggio Emilia, è morto oggi in un incidente avvenuto poco prima delle 12,35 in via Bocconi nel tratto di strada che collega la Via Emilia con la tangenziale. La sua Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un camion. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 48enne. Lo svincolo è stato chiuso. Sul posto i vigili del fuoco, la Municipale e i se i soccorritori inviati dal 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane.