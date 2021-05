Saman allo specchio, due profili Instagram e la passione per la musica

REGGIO EMILIA – Due profili Instagram su cui Saman (foto) posta i video delle sue canzoni preferite di artisti pakistani e indiani. Ma non solo. Fra i suoi preferiti c’è anche Justin Bieber, mentre, a commento musicale dell’immagine del suo profilo, mette “Baby” di Sfera Ebbasta e J Balvin.

“Non sono sola, ma sono sola senza di te”, scrive su uno dei due Saman. Nella foto che pubblichiamo, probabilmente volutamente, si copre il volto con un cellulare per non farsi riconoscere. L’immagine è del 23 gennaio ed è stata forse scattata nel bagno della comunità bolognese in cui era ospite.

Uno dei due profili ha 49 follower e l’altro 36. Sono pochi, ma non è strano perché sono stati aperti da poco dato che è presumibile che avesse un cellulare solo da pochi mesi. Abbiamo provato a contattare con dei messaggi per due volte Saman sui suoi profili Instagram, ma non ci ha risposto e non ha risposto nemmeno alle nostre video chiamate.