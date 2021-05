Ruba salumi al supermercato, filmato e denunciato

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Al supermercato per fare man bassa di salumi, 35enne parmigiano filmato e denunciato dai carabinieri per furto. Durante le attività di inventario della merce esposta negli scaffali del supermercato il titolare ha constatato l’ammanco di una decina di salumi, del valore di alcune centinaia di euro. A quel punto ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e ha visto l’autore del furto dei salami.

Con i file video è andato dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario e ha sporto denuncia. I militari hanno visto che l’autore del furto era entrato nel supermercato come un normale cliente e poi, arrivato al banco dei salumi, aveva prelevato in più riprese dei salumi che aveva messo in un borsone da palestra. Fatta man bassa di salumi il ladruncolo ha raggiunto l’ingresso riservato all’ingresso che non ha i dispositivi antitaccheggio ed è fuggito.

Grazie alle telecamere esterne e a quelle dei varchi comunali, i carabinieri sono risaliti all’auto usata dal ladro per fuggire. Questo ha permesso ai militari di risalire a un 35enne della provincia di Parma che è stato denunciato per furto.