Ruba profumi e cosmetici all’Eurospar: denunciato

REGGIO EMILIA – Sorpreso a rubare cosmetici e profumi al supermercato: 24enne reggiano denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Sotto i vestiti indossati aveva nascosto profumi e cosmetici del valore di una settantina di euro. Sabato pomeriggio una pattuglia della stazione di via Adua su richiesta del responsabile, è intervenuta all’Eurospar di viale Regina Margherita da cui stava uscendo un uomo che era stato notato infilare sotto i vestiti alcune confezioni di cosmetici e profumi.

I militari, giunti sul posto e identificato il sospetto, hanno appurato che aveva nascosto della merce trafugata dall’Eurospar. Il 24enne era entrato poco prima come un normale cliente, ma era stato tenuto d’occhio da un addetto al negozio insospettito per l’atteggiamento circospetto. Sospetti fondati come poi accertato dai carabinieri che hanno restituito i cosmetici e profumi rubati al supermercato mentre il 24enne è stato denunciato per furto.