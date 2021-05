Ragazze Otaku e futuri “Banksy”, anche i personaggi famosi indulgono sui siti di incontri

REGGIO EMILIA – Gli argini sono rotti. Non c’è più nulla che trattenga l’esponenziale crescita dei siti per appuntamenti. Persone di ogni genere e categoria si stanno riversando su un mondo, che da anni non faceva altro che evolvere e crescere a doppia cifra. I siti per appuntamenti annullano le distanze sia fisiche che sociali, tutti possono farne parte e ciascuno vale uno. Personaggi famosi, o persone comuni sono tutti uguali di fronte all’amore.

Gli appuntamenti online ed i suoi fenomeni di popolarità

Nell’ultimo ventennio e fino a qualche anno fa, l’evoluzione del fenomeno degli incontri online ha rispettato un pattern di crescita solida e lineare. Accompagnati e spinti dall’aumento di connettività, i siti per appuntamenti sono cresciuti in maniera costante e prevedibile. Tuttavia da qualche anno a questa parte sembra essere stata raggiunta una massa critica di utenza tale da diventare esplosiva.

Siti di alto calibro, uno dei quali Dammisesso, sono riusciti a tenere botta ed assorbire gli altissimi picchi di utenza e popolarità, che a partire da marzo 2020 hanno investito il settore, ed ormai sembra difficile pensare ad un ritorno a modalità di incontri precedenti.

La diversità delle persone in cerca di amore online

Su 7 miliardi di persone non ne esiste una uguale ad un’altra, e dei 106 miliardi di esseri umani che hanno calcato questo mondo dall’origine dei tempi ad oggi, non ne è vissuto uno identico all’altro. La diversità è ciò che ci rende tutti uguali, tutti umani e tutti ugualmente differenti. I siti per appuntamenti riflettono la realtà, e proprio come accade nel mondo offline ci sono due modi di affrontare le differenze.

Siti generalisti

In questo genere di siti tutti sono ben accetti, la diversità è vissuta come ricchezza, ma vengono forniti agli utenti strumenti per filtrare adeguatamente la comunità in cerca di un’anima compatibile.

Siti per incontri specifici

I siti specifici affrontano la questione in maniera differente, si tratta di luoghi dove una sola minoranza è la benvenuta e tanti saluti a tutti gli altri. Gay, persone mature, BSDM, e qualsivoglia fetta d’utenza che sia possibile circoscrivere e descrivere con una qualunque terminologia può avere il suo sito specifico.

Niente di diverso insomma da quello che avviene nel mondo offline, dove coesistono per esempio i bar aperti a tutti e quelli frequentati da solo gay. Ovviamente in nessuno dei due è vietato l’accesso a nessuno, ma un ragazzo omosessuale potrebbe trovare comodo frequentare un bar gay dove per lui dovrebbe essere più facile rimorchiare, ciò non toglie che però esistano anche moltissimi bar generalisti frequentati da gruppi di omosessuali che ci si trovano benissimo.

La diversità quando è gestita in questo modo diventa quindi un’opportunità per creare comunità, e mai un ostacolo da discriminare.

Legge di attrazione: suggerimenti per trovare il tuo partner per interessi A causa delle sue proprietà magnetiche, il polo negativo di una calamita attira a sé quello positivo di un’altra. Per gli esseri umani la questione è meno lineare ma comunque attiriamo e repelliamo cose specifiche, delle quali spesso nemmeno siamo consapevoli. L’intera filosofia dell’oroscopo è basata su questa supposizione.

Conosci te stesso prima di tutto, impara cosa ti piace e cosa preferisci evitare negli altri e su tale base comincia ad operare scelte. I migliori siti per appuntamenti dispongono di filtri avanzati che ti permetteranno di giungere con precisione chirurgica fino alla tua anima gemella, ma solo a patto che tu sappia bene cosa cercare.

L’amore come sentimento parte da noi stessi per poi irradiarsi fuori. Conosciti abbastanza in profondità ed il mondo penderà dalle tue labbra.