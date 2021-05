Prima uscita pubblica per gli anti Ue di Italexit

REGGIO EMILIA – L’articolazione di Reggio Emilia di “Italexit”, il movimento anti-Unione Europea fondato dal senatore Gianluigi Paragone e coordinato sul territorio dall’avvocato Erica Romani è alla sua prima uscita pubblica. Oggi (alle 18.30 per un aperitivo nella distesa esterna del ristorante “Tempi Moderni”di via Soglia) e domani, lo stesso Paragone sarà presente in città per incontrare cittadini e militanti.

In particolare, domani il parlamentare visiterà la sede universitaria di viale Allegri e la sala del Tricolore in municipio. “Chissà che non sia un primo sopralluogo nel territorio cuore pulsante della res publica in vista delle prossime elezioni amministrative”, commentano gli organizzatori dell’evento.