Pitt, un cagnetto sempre sorridente

REGGIO EMILIA – Pitt, questo simpatico cagnetto col sorriso sempre stampato sul muso, al suo arrivo non conosceva il significato delle carezze e del contatto umano. Oggi si dimostra un cane collaborativo, con tanta voglia di stare insieme alle persone e che con i dovuti modi comincia ad apprezzare il contatto e le carezze. Il guinzaglio ormai lo conosce ed è un fantastico strumento per andare a perlustrare e scoprire nuove cose, ma un pezzettino di giardino potrebbe favorire il suo inserimento nel primo periodo in famiglia. Si trova al Canile Amici di Marta (Bagnolo in Piano) Via Lazzari 55 a San Tomaso delle Fossa – Bagnolo . Per informazioni e/o appuntamento: Manuela 340 780.30.46.