Omofobia, panchine arcobaleno vandalizzate a Scandiano

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Sono state ridipinte le panchine “arcobaleno” del parco della Resistenza di Scandiano che dovevano essere inaugurate oggi in occasione della giornata internazionale contro l’omolesbofobia, la bifobia e la transfobia.

“Grazie all’aiuto di diversi volontari i messaggi di odio sono stati cancellati e le panchine sono state ridipinte. Questa e’ l’Emilia-Romagna perbene”, dice il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Il raid domenica notte aveva lasciato scritte offensive e di insulti alle persone Lgbtqi+ ed era un episodio non isolato, visto che gia’ nella notte tra sabato e domenica le stesse panchine, recentemente rinnovate per simboleggiare l’impegno del Comune contro ogni forma di discriminazione, erano state vandalizzate. E sempre a Scandiano sui muri di alcune associazioni sono apparse nei mesi scorsi altre scritte di insulto agli stessi destinatari, cosi’ come sono stati rinvenuti volantini che aggredivano il Comune perche’ “propagatore” dei valori di inclusione e tutela dei diritti della comunita’ omosessuale.

Ma “la Regione Emilia-Romagna non abbassa la testa di fronte a questi atti, vigliacchi e incivili, e non si fa intimidire da chi tenta di dividere le sue comunita’” affermano all’unisono la vicepresidente con delega al contrasto alle diseguaglianze Elly Schlein, l’assessore alle Pari opportunita’ Barbara Lori, e l’assessore reggiano all’Agricoltura Alessio Mammi, che di Scandiano e’ stato sindaco per due mandati. La Regione “e’ vicina al sindaco Matteo Nasciuti e condanna fortemente questo atto incivile e offensivo nei confronti di tutte le cittadine e i cittadini di Scandiano”.

Dunque “ai vandali che si nascondono dietro l’anonimato risponderemo riempiendo di luce e di attenzione gli spazi collettivi delle nostre comunita’, riaffermando che l’Emilia-Romagna e’ una regione che riconosce e difende i diritti Lgbtqi+ e non tollera le discriminazioni, per questo si e’ dotata di una legge regionale contro l’omolesbobitransfobia”, promettono Lori, Mammi e Schlein.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Federico Amico (esponente di Coraggiosa e presidente della commissione Parita’ e diritti delle persone) che afferma: “Ai vigliacchi che per due notti di fila hanno deturpato le panchine arcobaleno di Scandiano, voglio dire chiaramente che sui diritti non arretriamo di un passo. Gli insulti e le intimidazioni non troveranno casa in Emilia-Romagna, una Regione fondata sul rispetto delle differenze”. Per rispondere “alle discriminazioni, agli insulti e alle aggressioni omofobe, ogni Comune della regione dovrebbe avere la sua panchina arcobaleno, simbolo di accoglienza per tutte le persone. Come presidente della commissione Parita’ e Diritti mi impegnero’ perche’ questo accada”, conclude Amico.