Maya, meticcia di taglia piccola

REGGIO EMILIA – Maya è una meticcia di taglia piccola che purtroppo, dopo 10 anni, è rimasta senza padrone e si è ritrovata in canile. Non ha un carattere facile, anzi è piuttosto reattiva e non con tutti sa essere socievole e sa accettare attenzioni e manipolazioni. Poco socievole anche con i suoi simili. Sicuramente non adatta a famiglie con bambini. Maya vi aspetta armati di pazienza, per farsi conoscere al Centro soccorso animali di Arceto che riceve su appuntamento al 0522-980.505.