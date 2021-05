La cooperativa sportiva Eden riapre

REGGIO EMILIA – E’ dedicato alla salute, al benessere e, soprattutto, alla felicità il primo evento pubblico che ufficializza la riapertura degli impianti gestiti dalla cooperativa sportiva dilettantistica Edensport, realtà di punta del settore per Confcooperative.

Giovedì 27 maggio, infatti, in via Balla (dove la cooperativa gestisce un centro benessere con palestra, piscina, ampi spazi esterni e attività che vanno anche a supporto del recupero funzionale post-traumatico e post-chirurgico) sarà presentato il libro di David Mariani “I quattro pilastri della felicità: la rivoluzione gentile che migliora le tue abitudini e allunga la vita” edito da Sperling e Kupfer.

“Vogliamo dare un segnale di ottimismo – sottolinea il presidente di Eden, Davide Bagnacani – dopo una lunga stagione di sofferenza che ha toccato persone e famiglie, così come ha duramente colpito anche la nostra impresa, rimasta completamente chiusa per lunghi mesi e sostenuta da ben pochi ristori”. “La fiducia dei soci e degli iscritti – conclude Bagnacani – ci è stata di molto aiuto, ed è con questo senso di gratitudine che proponiamo un evento dedicato proprio al benessere e alla felicità da ricercarsi in abitudini e stili di vita che sono alla portata di tutti”.

David Mariani, autore del libro in presentazione alle 19 sia in presenza (prenotazioni al n. 0522-944244) che in streaming, vanta un’esperienza di oltre quarant’anni in osservazioni ed esperimenti sull’efficienza psicofisica e sulla prevenzione primaria, affiancata da studi sulle neuro scienze e sulla psicologia sociale.

E’ stato personal coach di decine di atleti professionisti di diverse discipline sportive e nazionalita. E’ direttore della Healthy Habits Academy, una scuola di formazione post laurea accreditata, patrocinata e promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dall’Ordine Nazionale dei Biologi e dalle principali societaÌ scientifiche italiane.