Imprese, previste a maggio 3.890 nuove assunzioni

REGGIO EMILIA – Nonostante i livelli occupazionali siano ancora inferiori a quelli pre-Covid, continuano a crescere in provincia di Reggio Emilia le assunzioni programmate dalle imprese. Nel mese in corso si prevedono in particolare 3.890 nuovi contratti, il 19,7% in piu’ rispetto ad aprile (+640 in valore assoluto). Complessivamente, nel trimestre maggio-luglio le entrate dovrebbero raggiungere le 11.750 unita’.

Secondo l’analisi dell’ufficio Studi della Camera di commercio, inoltre, appare in miglioramento la situazione relativa al lavoro per i giovani. Cresce infatti di quasi cinque punti percentuali- e raggiunge il 29,3%- la quota di contratti per gli under 30 previsti a maggio. Per alcune professioni come i servizi turistici e il commercio, il dato supera abbondantemente il 40%.

Il l 46,4% delle assunzioni, secondo l’ente camerale, si concentrera’ nel settore dei servizi: 840 nelle attivita’ di servizi alle imprese, e 770 in quelle di alloggio e ristorazione, (con la stima di 580 contratti per cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici). Crescono di 50 unita’ le assunzioni che dovrebbero interessare le costruzioni, mentre registrano una flessione del 6,3%- 90 unita’ in meno rispetto ad aprile- quelle relative al manifatturiero.