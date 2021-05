Il Comune crea un marchio agroalimentare locale

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia nasce un marchio per la valorizzazione delle attività e le produzioni agroalimentari tradizionali locali. L’istituzione della “denominazione comunale d’origine” (De.C.O) e il relativo regolamento, presentati in Consiglio comunale dall’assessore al Commercio e Attività produttive Mariafrancesca Sidoli, sono stati approvati oggi dalla maggioranza. “Il marchio contribuirà in maniera concreta e significativa allo sviluppo del settore enogastronomico reggiano, con risvolti positivi e opportunità anche per la promozione del nostro territorio”, spiega Sidoli.

“Andrà inoltre a tutelare e valorizzare il patrimonio collettivo di Reggio Emilia e della sua cittadinanza, riconoscendo l’importanza storica, culturale e sociale delle nostre principali specialità”. Ora, conclude l’assessore, “stiamo lavorando ad un simbolo grafico che si affianchi al nostro marchio, un logo che possa identificare il brand Reggio Emilia e le sue eccellenze anche al di là dei confini provinciali, supportando così attivamente il nostro comparto economico”.

Nello specifico il marchio legherà uno specifico prodotto locale al Comune di appartenenza, e potrà essere mostrato da aziende e ristoratori sui propri prodotti. Verrà aperta una fase di consultazione con la città, in cui i cittadini e le aziende reggiane potranno proporre i prodotti agroalimentari locali e le rispettive ricette, affinché possano essere valutati per l’eventuale assegnazione della denominazione.

Una volta avuto esito positivo, si provvederà a stilare un disciplinare di riferimento, che illustri ingredienti e metodi di produzione, a cura di una commissione di esperti delle associazioni agricole e dell’università. Il prodotto sarà poi inserito all’interno di un apposito registro pubblicato sul sito internet del Comune.