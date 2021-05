Filmato durante furto in cantiere edile: denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Filmato durante un furto in un cantiere edile, un 37enne reggiano è stato denunciato dai carabinieri. L’uomo aveva rubato da un furgone tre valigette contenti attrezzattura per l’edilizia: trapano avvitatore, carica batteria, una smerigliatrice a batterie e un perforatore a batterie, tutti marca Hilti, del valore di alcune migliaia di euro. La sua azione è stata ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza del cantiere, così come la targa dell’auto con cui si è allontanato dopo il furto.

Le immagini hanno facilitato il lavoro ai carabinieri di San Polo, a cui il derubato ha sporto denuncia. L’auto utilizzata dal 37enne è stata immortalata anche dalle telecamere Ocr del Comune di Reggio Emilia che, in più punti, hanno filmato il mezzo del ladro in fuga che è intestato a una donna di Reggio Emilia. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e non hanno trovato nulla. Tuttavia, vistosi scoperto, il 37enne si è mostrato collaborativo. Ha restituito la refurtiva al derubato e ha ammesso le sue responsabilità. E’ stato denunciato per furto aggravato.