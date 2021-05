Fausto Mazzali nuovo presidente di Fondazione REI

REGGIO EMILIA – Fausto Mazzali, amministratore delegato di 76 Industrial Graphics Evolution e Presidente di PrintabLED srl e Vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia con delega all’internazionalizzazione, è il nuovo Presidente di Fondazione REI, l’organizzazione che sul territorio Reggiano fornisce alle Imprese servizi d’innovazione, di Trasferimento Tecnologico e di accelerazione di nuova impresa, grazie alle competenze e certificazioni di cui dispone.

L’elezione del Presidente è avvenuta nei giorni scorsi in occasione dell’Assemblea dei Fondatori, che ha proceduto anche alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dal Vicepresidente Luca Torri (Amministratore Delegato STU Reggiane) e dai consiglieri Fabio Storchi (Presidente Unindustria Reggio Emilia), Donatella Davoli (Direttore Generale IREN Smart Solutions), Umberto Lonardoni (Direttore Generale IFOA). Confermato Andrea Parmeggiani nel ruolo di Direttore Generale.

Il neo Presidente ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia dimostrata dai Fondatori con la nomina al ruolo di Presidente di Fondazione REI e felice di poter condurre la realizzazione del Piano Industriale della Fondazione, che prevede iniziative importanti per la città e per il sistema delle imprese. Innovazione e trasformazione digitale sono le parole chiave per le aziende e sarà compito della Fondazione contribuire alla loro applicazione con iniziative di alto impatto”.

Fausto Mazzali succede a Guido Prati, che ha presieduto la Fondazione negli ultimi quattro anni, raggiungendo alcuni obiettivi, come ha spiegato: “Sono onorato di aver ricoperto questo incarico così importante per lo sviluppo innovativo delle imprese e del territorio. In questi anni il Tecnopolo di Reggio Emilia ha raggiunto il vertice delle classifiche regionali per la quantità e qualità delle iniziative svolte e abbiamo lanciato le basi per la realizzazione di un incubatore che farà crescere start-up di eccellenza. Ringrazio i Fondatori per il supporto costante allo sviluppo complessivo del progetto di Reggio Emilia Innovazione”.

L’Assemblea si è conclusa con la consegna, da parte del Presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi, della scultura celebrativa “Homo Faber” dell’artista Graziano Pompili, a Guido Prati, per l’ottimo lavoro di riorganizzazione e indirizzo svolto durante il mandato.

Fondazione REI è sostenuta da Camera di Commercio Industria artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Reggio Emilia, STU Reggiane SpA, IREN Rinnovabili SpA e Unindustria Reggio Emilia, gestisce il Tecnopolo di Reggio Emilia, Capannone #19 nel Parco dell’Innovazione e collabora con Imprese, Università ed Enti di Ricerca ed con l’ecosistema regionale dell’innovazione e della nuova impresa.