Covid, Speranza: “Con i dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco”

ROMA – “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco. Questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione che è la leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma. Al Foro italico è presente anche il pubblico e il ministro saluta il ritorno dei tifosi alle manifestazioni sportive: “È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle altre attività, mantenendo ancora la necessaria prudenza” (fonte Dire).