Covid e movida, cinque multe nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Sono cinque le persone che a Reggio Emilia sono state multate in questo weekend nell’ambito dei servizi interforze sul rispetto delle misure anti-Covid. In tre casi la violazione ha riguradato il mancato uso della mascherina, in altri due l’essere rimasti in strada oltre l’orario del “coprifuoco” – le 22 – senza un valido motivo. I cittadini identificati sono stati 53. Gli esercizi commerciali oggetto di controlli 33.