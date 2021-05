Corso Cna per odontotecnici e nuovo regolamento europeo dispositivi medici

REGGIO EMILIA – Dopo le iniziative regionali e nazionali, anche Cna Sno Odontotecnici Reggio Emilia promuove un corso di approfondimento sul nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici in vigore dal prossimo 26 maggio, che si terrà lunedì 24 maggio dalle 12 alle 15 con rilascio finale di attestazione da Responsabile dell’applicazione della normativa in azienda (Prrc).

Gli odontotecnici, infatti, in qualità di fabbricanti di dispositivi su misura, dovranno garantire un sistema puntuale per la gestione della qualità effettuando una valutazione clinica e di conformità rispetto ai requisiti stabiliti dal regolamento. Una qualità a garanzia dell’utente finale che può essere assicurata, anche nel futuro, dal massimo livello di professionalità e di competenza raggiunto dagli odontotecnici italiani.

La formazione sarà tenuta dal Daniele Dondarini, fisico sanitario con ampia esperienza nel campo dei dispositivi medici in particolare nel settore dentale, che spiegherà in modo operativo come implementare le nuove disposizioni, affinché ogni laboratorio possa seguire un percorso completo per aggiornare la documentazione, rivedere le procedure e realizzare una gestione dei dati coerente con il nuovo regolamento.

“Abbiamo voluto organizzare un appuntamento anche a Reggio perché sono arrivate tante richieste dai nostri associati – spiega Debora Bondavalli, Portavoce regionale del mestiere Odontotecnici Cna Emilia Romagna e vicepresidente Cna Reggio Emilia – che ringraziamo per aver dimostrato ancora una volta la voglia di essere costantemente aggiornati per svolgere sempre al meglio il proprio lavoro e tutelare i clienti. Auspichiamo che questo nuovo regolamento segni la svolta sul tema del riconoscimento della professione dell’odontotecnico tra le figure sanitarie, ancora mancante nella normativa nazionale”.

La partecipazione è gratuita. Per info: Cna Benessere e Sanità, rif. Teresa Salvino (email teresa.salvino@cnare.it – tel. 0522 356395).